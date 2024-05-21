Северная Осетия примет полмиллиона туристов в летнем сезоне

Нынешним летом Северная Осетия намерена принять почти полмиллиона гостей. Таким образом, туристический поток в республику увеличится до 15%.

Туристический поток в Северную Осетию этим летом вырастет на 15%. Информацию об этом озвучили в комитете по туризму республики.

Сообщается, что в регион приедут почти полмиллиона туристов.

"Ожидаем принять за 3 месяца - с июня по август - порядка 450-460 тыс. человек. Предполагается рост к показателю за аналогичный период прошлого года на 10-15%"

– комитет по туризму Северной Осетии

Ранее власти республики заявляли, что на майские праздники республику посетили на 5% больше путешественников, чем за такой же период прошлого года. При этом чаще всего в регион приезжали гости из Москвы, Ставрополья, Кубани и КБР.