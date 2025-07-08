Вестник Кавказа

Вода подается с перебоями в Ереване

Вода подается с перебоями в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сложности при подаче водопроводной воды возникли в Ереване. Оператор объясняет их сильной жарой, ростом потребления и падением уровня воды в источниках.

Жители и гости Еревана в последние дни страдают от нехватки воды – ситуацию прокомментировали в компании "Веолия Джур", которая отвечает за водоснабжение армянской столицы.

В ее сообщении говорится, что подача воды нарушена из-за высокой температуры, которая в некоторых местах достигает + 40 градусов, и, соответственно, повышенного потребления воды в ряде районов Еревана.

Помимо роста водопотребления, отмечает "Веолия Джур", люди все чаще используют питьевую воду для орошения. Одновременно стало меньше воды в источниках.

"Команда работает круглосуточно по предотвращению потерь воды и восстановлению водоснабжения"

– компания

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