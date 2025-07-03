Российский турист умер в аэропорту в Ереване

Россиянин умер сегодня в Армении, а точнее в аэропорту "Звартноц". В Ереван он прилетел на отдых вместе со своей супругой.

Трагедия произошла с туристом, прилетевшим из России на отдых в Армению, об инциденте пишут армянские СМИ.

Сегодня днем армянские полицейские получили сигнал о том, что одному из пассажиров, который находился в зале ожидания ереванского аэропорта "Звартноц", стало плохо.

На место событий приехала "скорая", но медики смогли лишь констатировать смерть мужчины. Они осмотрели тело, следов насилия на нем не выявили, передает shamshyan.com.

На данный момент предварительно установлено, что погибший имеет российское гражданство, он прилетел в Армению с женой на отдых.