Власти Шуши доложили о готовности к внеочередным выборам президента

Освобожденная от армянской оккупации Шуша готова к внеочередным выборам президента Азербайджанской Республики, назначенным на 7 февраля, отрапортовали власти города.

На избирательном участке номер 105 в новом здании полной средней школы номер 1 города Шуша зарегистрировано 1189 избирателей, один из которых впервые воспользуется правом голоса, рассказал член новосозданного избирательного участка окружной избирательной комиссии Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательнгого округа номер 124 Эльмар Джафарли.

Избирательный участок обеспечен необходимыми техническими средствами и методическими пособиями, здесь представлены списки избирателей и информационные вывески. В нем созданы кабины для свободного волеизъявления, передает АЗЕРТАДЖ.

На всех избирательных участках округа определены места для секретаря и членов, а также наблюдателей, которые будут отслеживать выборы. Все избиратели уже оповещены о дате, времени и месте проведения голосования, добавил Эльмар Джафарли.