В Шуше назвали число избирателей на выборах президента Азербайджана

Названо число избирателей в Шуше, которые примут участие в выборах президента Азербайджана. Выборы в городе пройдут впервые почти за 30 лет.

В этом году на освобожденных территориях Азербайджана впервые пройдут выборы. Избиратели проголосуют на президентских выборах. В Шуше в голосовании примут участие почти 1,2 тыс человек.

В городе Шуша проголосовать за президента Азербайджана смогут 1 189 человек. Избирательный участок №105 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124 организован в новом здании средней школы №1.

На избирательном участке установлены кабины для голосования и урны для бюллетеней.

Пункт обеспечен электричеством, теплом, бесперебойной связью и необходимыми техническими средствами.

Выборы президента в Азербайджане назначены на 7 февраля. Они пройдут на всей территории республики.