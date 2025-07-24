Власти Казахстана подберут название для первой АЭС

В Казахстане подберут подходящее название для первой в стране АЭС. 14 июня власти республики заявили, что лидером консорциума станет "Росатом".

Руководство Казахстана подберет подходящее название для первой в республике атомной электростанции, сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии страны.

В ведомстве отметили, что название первой АЭС предусмотрено, работы над этим вопросом ведутся. Там добавили, что примут соответствующие предложения, передает ТАСС.

Ранее возле села Улькен в Казахстане стартовало строительство первой в стране атомной станции. Церемония прошла с участием руководителя госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

Стоит добавить, что 14 июня власти Казахстана назвали "Росатом" лидером консорциума для строительства АЭС, так как он предоставил самое оптимальное предложение.