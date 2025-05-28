Власти Грузии поздравили Кварацхелия с победой в Лиге чемпионов

В субботу вечером полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия стал победителем Лиги чемпионов в составе "ПСЖ". Свои поздравления по этому поводу ему направили первые лица республики.

Первые лица Грузии поздравили полузащитника французского футбольного клуба "ПСЖ" Хвичу Кварацхелия с победой в Лиге чемпионов.

Одним из первых это сделал президент республики Михаил Кавелашвили, который в свое время был нападающим национальной сборной по футболу.

"Поздравляю! Хвича Кварацхелия стал обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА"

– Михаил Кавелашвили

С победой в главном европейском клубном турнире грузинского хавбека также поздравил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Я поздравляю Хвичу и поздравляю Грузию с этой великой победой"

– глава правительства

В свою очередь, грузинский миллиардер и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили назвал Кварацхелия гордостью всей страны.

"Он добился этого своим талантом, трудолюбием и самоотдачей вместе с командой! Поздравляю всю Грузию, потому что эта победа приносит большую радость и гордость каждому из нас. Я верю, что это достижение – шаг к еще большему успеху и победам в карьере Хвичи"

– Бидзина Иванишвили

Свои поздравления Кварацхелия также адресовал мэр Тбилиси Каха Каладзе, который в течение карьеры успел поиграть за итальянский "Милан" и был капитаном сборной Грузии.

"Поздравляю, Квара! Поздравляю, Грузия! Это только начало"

– Каха Каладзе

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2024/25, в котором встречались "ПСЖ" (Франция) и "Интер" (Италия), проходил накануне в Мюнхене. Матч закончился в пользу парижан со счетом 5:0. Кварацхелия стал первым в истории грузинским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов.