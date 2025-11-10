Учрежденное в Грузии по рекомендации ЕС Антикоррупционное бюро прекратит свое существование. Его полномочия возьмет на себя Служба государственного аудита, объявил спикер законодательного собрания.

В Грузии прекратит деятельность Антикоррупционное бюро, созданное три года назад по рекомендации ЕС, рассказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Согласно инициативе, со 2 марта 2026 года Антикоррупционное бюро будет упразднено, его функции будут полностью переданы Службе государственного аудита"

– Шалва Папуашвили

Созданное в 2022 году грузинское Антикоррупционное бюро было организовано по рекомендации Евросоюза и представляло собой реализацию проводимой политики по достижению статуса кандидата в ЕС.

В ходе дискуссий членов госаппарата страны, было достигнута консолидированная позиция о передаче функций бюро (сбор и проверка деклараций партий, чиновников и НКО) Службе государственного аудита, обладающей более высоким статусом и независимостью.

Спикер парламента отметил, что данное решение связано с возвращением к самостоятельному следованию конституционным нормам, а также отказом от реализации инициатив, сформированных под внешним диктатом. Деятельность грузинского правительства, согласно Папуашвили, фокусируется на восстановлении и укреплении суверенитета Грузии.