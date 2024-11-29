Тбилиси не будет привлекать гранты от ЕС – Минфин Грузии

Замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил о том, что страна не намерена осуществлять работу по привлечению грантов Евросоюза.

В Грузии объявили о том, что привлечение различных грантов от ведомств Европейского союза в финансовой сфере вестись не будет. Об этом заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе в ходе заседания финансово-бюджетного комитета.

Заявление было сделано в рамках представления итогового проекта бюджета Грузии на 2026 год.

"Заявленная политика заключается в том, что мы не будем работать над привлечением грантов на поддержку госбюджета. Однако в части кредитов, сопровождаемых грантами, предусмотрено около 50 млн лари ($18,4 млн) на следующий год"

– Георгий Какауридзе

Представитель министерства финансов уточнил, что эти средства связаны с реализацией инфраструктурных проектов.

Напомним, что в ноябре 2024 года Ираклий Кобахидзе выступал с заявлением о том, что Грузия отказывается от бюджетных грантов ЕС, так как планирует осуществить евроинтеграцию за счет собственного бюджета.