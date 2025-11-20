Владимир Путин посетит Киргизию с государственным визитом

Уже завтра, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин отправится с государственным визитом в Киргизию: в течение дух дней главы двух стран обсудят темы политического взаимодействия и сотрудничества в экономике и торговле.

Президент Российской Федерации Владимир Путин с большой представительной делегацией завтра вылетает с государственным визитом в столицу Киргизии город Бишкек, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Завтра начинается государственный визит президента Российской Федерации в Киргизскую Республику. Этот визит организовывается по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова и пройдет в течение двух дней, накануне запланированного в четверг, 27 ноября, в Бишкеке заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ"

- Юрий Ушаков

Главу государства в ходе визита будет сопровождать представительная, делегация, в состав которой войдут заместитель председателя правительства Алексей Оверчук и семь российских министров - глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев, передает РИА Новости.

Также в ее состав включены глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель министра просвещения Андрей Корнеев, замглавы ФСВТС Михаил Бабич и глава Росатома Алексей Лихачев.

Официальная программа визита президента России в Бишкеке начнется уже завтра вечером – планируется, что главы двух стран возложат венок к Вечному огню на площади Победы, после чего пообщаются в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.

На следующий день, 26 ноября, лидеры двух стан проведут в Бишкеке официальные российско-киргизские переговоры, в ходе запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Затем состоятся переговоры в расширенном составе, которые коснутся сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетической сфере, в сфере здравоохранения, образования и миграции, добавил помощник президента.