Владикавказ стал лидером СКФО по доступности элитной недвижимости

В столице Северной Осетии можно обзавестись элитным жильем по самой доступной цене. "Квадрат" обойдется в 121 тыс рублей. Махачкала предлагает самое недорогое жилье бизнес-класса.

Где на Северном Кавказе стоимость элитной недвижимости самая небольшая? По данным Parade Development, дешевое элитное жилье стоит искать во Владикавказе.

В среднем 1 кв м элитного жилья в СКФО по итогам второго квартала 2025 года стоит 166 тыс рублей - рост с конца 2024 года составил 20,3%. При этом во Владикавказе сегодня 1 кв м недвижимости в элитном сегменте обойдется в 121 тыс рублей, поделилась гендиректор Parade Development Дарья Комиссарова.

Жилье бизнес-класса можно дешевле всего приобрести в Махачкале: "квадрат" обойдется в 78 тыс рублей. Средняя цена по СКФО на бизнес-жилье – 96 тыс рублей за 1 кв м, это более чем на 14% дешевле, чем в конце прошлого года, добавила Комиссарова, пишет РБК Кавказ.