Владикавказ примет фестиваль народных промыслов

Столица Северной Осетии уже в среду, 30 июля, примет этнофестиваль, который будет посвящен народным промыслам мастеров Кавказа: свои уникальные изделия покажут мастера всей страны.

Уже через два дня, в нынешнюю среду, ценители народных промыслов всей страны смогут ознакомиться с работами участников этнофестиваля "Рон", который стартует во Владикавказе, рассказала его директор Алана Бзарова.

"Этнофестиваль будет проходить благодаря гранту президентского Фонда культурных инициатив. В нем примут участие мастера с разных концов страны - из Крыма, Оренбурга, Дагестана, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и других регионов. Они представят свои уникальные работы на выставке-ярмарке народных художественных промыслов"

- Алана Бзарова

Фестиваль станет не только популяризатором национального прикладного искусства, но и послужит основой для моделирования одежды этнических мотивов и базой для ее конструирования и дизайна, передает ТАСС.

Именно поэтому главной "фишкой" фестиваля станут показы арткостюмов и этноодежды, в которых примут участие Театр танца и костюма "Эдегей" из Республики Тыва – они покажут танцевальный перфоманс "Скифская принцесса" в костюмах скифских захоронений, сообщили организаторы.