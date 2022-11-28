Ветер снес крышу школы в Махачкале – идет проверка

Сильный ветер стал причиной ЧП в Махачкале. Его порывы сорвали кровлю с одной из школ города. Непрочной конструкцией уже заинтересовалась прокуратура Дагестана.

Ветреный день в Махачкале обернулся серьезными повреждениями для одной из школ города, детали происшествия озвучили в прокуратуре Дагестана.

Предварительно установлено, что сегодня порыв ветра унес часть кровли со средней школы № 42, расположенной на 8-й Источной улице (Кировский район).

В надзорном ведомстве заверили, что проверят, было ли соблюдено законодательство: сумели ли ответственные лица обеспечить детям безопасность в школе и не было ли допущено нарушений во время госзакупок.

Напомним, ранее в МЧС Дагестана сообщили об усилении ветра. Синоптики предупредили, что его порывы могут достигать 22 м/с. Не прекратится ветер и завтра.