Вестник Кавказа

Вероятность проведения боя между Топурией и Пимблеттом оценили в UFC

Илия Топурия
© Фото: соцсети Илии Топурии
В UFC рассказал, насколько высока вероятность проведения поединка между Топурией и Пимблеттом. Ранее СМИ сообщили, что этот бой состоится в начале 2026 года.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможной организации боя между испано-грузинским бойцом Илией Топурией и шестым номером рейтинга промоушена в категории до 70 кг Пэдди Пимблеттом из Англии.

"Мы всегда рассматриваем множество вариантов. Слушайте, это, безусловно, интересный поединок, который хотели бы увидеть фанаты. Но не могу ничего сказать. На данный момент – нет, мы не организовали этот бой"

– глава UFC

Он подчеркнул, что сейчас они пытаются выяснить, что ждет дальше Топурию.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что поединок Топурия - Пимблетт возглавит турнир UFC 324, который состоится в январе следующего года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
560 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.