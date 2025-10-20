Вероятность проведения боя между Топурией и Пимблеттом оценили в UFC

В UFC рассказал, насколько высока вероятность проведения поединка между Топурией и Пимблеттом. Ранее СМИ сообщили, что этот бой состоится в начале 2026 года.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможной организации боя между испано-грузинским бойцом Илией Топурией и шестым номером рейтинга промоушена в категории до 70 кг Пэдди Пимблеттом из Англии.

"Мы всегда рассматриваем множество вариантов. Слушайте, это, безусловно, интересный поединок, который хотели бы увидеть фанаты. Но не могу ничего сказать. На данный момент – нет, мы не организовали этот бой"

– глава UFC

Он подчеркнул, что сейчас они пытаются выяснить, что ждет дальше Топурию.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что поединок Топурия - Пимблетт возглавит турнир UFC 324, который состоится в январе следующего года.