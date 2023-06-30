Верховный суд США отменил «позитивную дискриминацию» при приеме в вузы

Верховный суд США отменил программу, в соответствии с которой предпочтение при приеме в вузы отдавалось представителям расовых меньшинств.
«Ошибочно подходили к выводу, что определяющим критерием при определении личности человека являются не преодоленные им трудности, приобретенные навыки или выученные уроки, а цвет его кожи»
– представитель инстанции Джон Робертс
Далее он отметил, что подобную ситуацию не терпит американская конституционная история.
В свою очередь, президент США Джо Байден раскритиковал данное решение Верховного суда. Комментируя данное решение, он заявил о том, что «это ненормальный суд».
«Дискриминация продолжает сохраняться в Америке. Я категорически, категорически не согласен с решением суд»
– Джо Байден
Американский лидер аргументировал свою позицию тем, что «прием в вузы происходит не так». Байден напомнил, что сначала все абитуриенты должны доказать соответствие высоким образовательным стандартам для поступления в учебное заведение.