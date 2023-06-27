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США расширили российский санкционный список

США расширили российский санкционный список
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Под новые американские ограничительные меры попали одно физлицо из России и четыре юрлица, связанные с основателем ЧВК "Вагнер". Все их активы в США заморожены.

Под санкции США попал еще один гражданин России и четыре юрлица, связанных с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом сказано в заявлении Минфина США.

Ведомство внесло в список компанию и три фирмы, две из которых базируются в ЦАР, а еще одни – в ОАЭ.

Минфин полагает, что эти юрлица принимали участие в незаконных сделках с золотом, чтобы финансировать вагнеровцев, а попавший под ограничительные меры Андрей Иванов был ключевой фигурой в деятельности подразделений группы в Мали.

Все их активы в США заморожены. Кроме того, гражданам США и местным компаниям нельзя вести бизнес с ними.

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