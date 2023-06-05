Под антироссийские санкции США попали еще семеро россиян

Опубликовано: 17:56, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минфин США сообщил о введении санкций против семи россиян и одного юридического лица – их активы в США заморожены, им запрещен въезд в страну, а гражданам США запрещено вести бизнес с ними.

Власти США ввели санкции в отношении семи граждан РФ и мастерской в Калуге, сообщается в заявлении, распространенном американским Минфином.

В ограничительные списки попали семь физических лиц - Светлана Бойко, Василий Громовиков, Глеб Хлопонин, Алексей Лосев, Юрий Маколов, Константин Сапожников и Анна Травникова. Кроме того, санкции вводятся в отношении мастерской керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге, передает ТАСС.

В заявлении не уточняется, на каком основании американская сторона решила принять эти меры. Внесение в санкционный перечень означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.