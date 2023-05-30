США анонсировали новые санкции против России

Опубликовано: 21:59, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Госсекретарь США анонсировал введение новых антироссийских санкциях. По его словам, о них будет объявлено 31 мая.

Завтра США объявят о новых санкциях в отношении России. Такое заявление сделал во вторник американский госсекретарь в ходе своей поездки в Швецию.

Энтони Блинкен подчеркнул, что новые ограничительные меры ужесточат экспортный контроль за технологиями, найденными в иранских беспилотниках, а также противодействуют российской дезинформации и поддерживают правозащитников.

Две недели назад США включили в санкционные списки 46 российских физических лиц и иностранных граждан, поддерживающих Россию. Кроме того, под санкции также попали вузы РФ, НИИ и СВР, а также ряд иностранных компаний из Китая, Ирана, Гонконга и Канады.