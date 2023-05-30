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США анонсировали новые санкции против России

США анонсировали новые санкции против России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Госсекретарь США анонсировал введение новых антироссийских санкциях. По его словам, о них будет объявлено 31 мая.

Завтра США объявят о новых санкциях в отношении России. Такое заявление сделал во вторник американский госсекретарь в ходе своей поездки в Швецию.

Энтони Блинкен подчеркнул, что новые ограничительные меры ужесточат экспортный контроль за технологиями, найденными в иранских беспилотниках, а также противодействуют российской дезинформации и поддерживают правозащитников.

Две недели назад США включили в санкционные списки 46 российских физических лиц и иностранных граждан, поддерживающих Россию. Кроме того, под санкции также попали вузы РФ, НИИ и СВР, а также ряд иностранных компаний из Китая, Ирана, Гонконга и Канады.

Стали известны подробности новых антироссийских санкций США

Стали известны подробности новых антироссийских санкций США

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