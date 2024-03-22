Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: почти 4,5 тыс грузовиков оказались в очереди

Верхний Ларс сейчас: почти 4,5 тыс грузовиков оказались в очереди
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
На границе Грузии и России вновь скопилась очередь из большегрузов. Сейчас проезд в Грузию ожидают почти 4,5 тыс грузовиков.

Проезд по Военно-Грузинской дороге ждут почти 4,5 тыс грузовых машин. Очередь скопилась со стороны России.

Ранее здесь вводились ограничения на проезд из-за плохой погоды и лавинной опасности, что вызвало большое скопление машин.

Уточняется, что на территории Северной Осетии на спецстоянке находятся 200 машина, а на дороге 455.

По данным портала ЦОДД сейчас в электронной очереди находятся 4486 грузовика.

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