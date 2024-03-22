Вестник Кавказа

Большегрузы вновь едут к Верхнему Ларсу

Большегрузы вновь едут к Верхнему Ларсу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня ночью было восстановлено движение по Военно-Грузинской дороге, которое было остановлено на три дня из-за плохих погодных условий.

Военно-Грузинская дорога поехала спустя три дня перекрытий.

Сегодня ночью было восстановлено движение грузовых машин к КПП "Верхний Ларс".

Отмечается, что на маршруте Млета-Гудаури автотранспорт двигается без ограничений, а на участке Гудаури-Коби только через тоннели, которые защищают от лавин.

При этом большегрузы, автомобили с прицепом и пассажирские автобусы могут проезжать по тоннелю только по одной стороне.

Несмотря на то, что движение через КПП "Верхний Ларс" открыто, по данным портала ЦОДД сейчас на границе России и Грузии скопилось более 4,5 тыс грузовиков.

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