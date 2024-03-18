Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: в очереди стоят почти полтысячи фур

Верхний Ларс сейчас: в очереди стоят почти полтысячи фур
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На КПП на российско-грузинской застряли примерно 500 грузовиков. Почти половина из них находится на стоянке.

В Северной Осетии ожидают проезда через российско-грузинскую границу почти 500 тыс грузовиков. Об этом рассказали в МВД республики.

"На стоянке находятся 220 единиц большегрузного транспорта, на дороге - 236 единиц большегрузного транспорта, который ожидает проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии"

– пресс-служба ведомства

ЦОДД информирует, что к сегодняшнему утру в электронной очереди зарегистрировано почти 4,1 тыс большегрузов.

Напомним, движение крупногабаритных машин по Военно-грузинской дороге приостановили вечером 21 марта из-за непогоды в Грузии. С вечера 23 марта было ограничение движение всех автомобилей.

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