Более 25 км сельских дорог привели в порядок в Кабардино-Балкарии за 5 лет

В КБР продолжают обновлять дороги в сельских поселениях. За 5 лет были приведены в порядок свыше 25 км таких дорог.
В Кабардино-Балкарии в течение последних 5 лет построили и реконструировали более 25 км сельских дорог. Об этом рассказали в Минсельхозе региона.
"В Кабардино-Балкарии за пять лет построено и реконструировано 26,5 км автодорог в селах республики"
– пресс-служба ведомства
Работы проводились на социально значимых дорогах, которые ведут к медицинским, спортивным и образовательным учреждениям.
Реконструкция и строительство осуществлялось в рамках программы комплексного развития сельских территорий.