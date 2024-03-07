Вестник Кавказа

Более 25 км сельских дорог привели в порядок в Кабардино-Балкарии за 5 лет

Более 25 км сельских дорог привели в порядок в Кабардино-Балкарии за 5 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР продолжают обновлять дороги в сельских поселениях. За 5 лет были приведены в порядок свыше 25 км таких дорог.

В Кабардино-Балкарии в течение последних 5 лет построили и реконструировали более 25 км сельских дорог. Об этом рассказали в Минсельхозе региона.

"В Кабардино-Балкарии за пять лет построено и реконструировано 26,5 км автодорог в селах республики"

– пресс-служба ведомства

Работы проводились на социально значимых дорогах, которые ведут к медицинским, спортивным и образовательным учреждениям.

Реконструкция и строительство осуществлялось в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1260 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На &quot;Ведучи&quot; построят гостиницу, базу отдыха и банный комплекс

На "Ведучи" построят гостиницу, базу отдыха и банный комплекс

В Дагестане заработали еще 4 детских сада

В Дагестане заработали еще 4 детских сада

В Ахты открыт современный спорткомплекс

В Ахты открыт современный спорткомплекс

Подразделение Maersk строит инфраструктуру порта Поти

Подразделение Maersk строит инфраструктуру порта Поти

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы