Вестник Кавказа

Дороги к курортам КБР оснастят зарядными станциями

Дороги к курортам КБР оснастят зарядными станциями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии установят зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Планируется построить 25 зарядных станций. Выбор мест будет зависеть от турпотока.

В Кабардино-Балкарии в этом году возьмутся за установку зарядной инфраструктуры для электротранспорта, сообщает пресс-служба правительства.

Власти запланировали возведение 25 зарядных станций. Сейчас идет согласование мест размещения зарядок для электромобилей.

Подчеркивается, что выбор мест для установки новых станций будет зависеть от туристического потока и плотности автомобильного движения.

Стоит добавить, что потенциальным инвесторам уже предоставили информацию о госпрограммах и субсидиях для станций.

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