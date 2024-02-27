Дороги к курортам КБР оснастят зарядными станциями

В Кабардино-Балкарии установят зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Планируется построить 25 зарядных станций. Выбор мест будет зависеть от турпотока.

В Кабардино-Балкарии в этом году возьмутся за установку зарядной инфраструктуры для электротранспорта, сообщает пресс-служба правительства.

Власти запланировали возведение 25 зарядных станций. Сейчас идет согласование мест размещения зарядок для электромобилей.

Подчеркивается, что выбор мест для установки новых станций будет зависеть от туристического потока и плотности автомобильного движения.

Стоит добавить, что потенциальным инвесторам уже предоставили информацию о госпрограммах и субсидиях для станций.