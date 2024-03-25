Верхний Ларс сейчас: очередь из фур стала меньше

В Северной Осетии уменьшилась пробка из фур, ожидающих проезда в Грузию. В настоящее время там стоят чуть больше 4,3 тыс крупногабаритных автомобилей.

В пробке на КПП "Верхний Ларс" с российской стороны застряли примерно 4,3 тыс грузовиков. Об этом информирует ЦОДД Северной Осетии.

К утру 29 марта в электронной очереди скопилось 4 307 большегрузов.

В зимнее время года проезд по Военно-грузинской дороге время от времени ограничивают из-за плохой погоды и лавинной опасности.

В частности, движение по дороге ограничили для крупногабаритных транспортных средств с вечера 21 марта. Возобновили его лишь ближе к полуночи 26 марта.