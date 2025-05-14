Вестник Кавказа

Вашингтон планирует развернуть военный контингент в Дамаске – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США хотят произвести разворачивание военного контингента в Сирии, пишет информационное агентство Reuters.

В Белом доме планируют развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске, передают СМИ.

Это будет сделано в контексте реализации будущего сирийско-израильского пакта о безопасности, сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники.

"США готовятся развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь в реализации пакта о безопасности, в заключении которого Вашингтон выступает посредником между Сирией и Израилем"

– Reuters

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Дональд Трамп встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

