Вашингтон планирует развернуть военный контингент в Дамаске – СМИ

США хотят произвести разворачивание военного контингента в Сирии, пишет информационное агентство Reuters.
В Белом доме планируют развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске, передают СМИ.
Это будет сделано в контексте реализации будущего сирийско-израильского пакта о безопасности, сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники.
"США готовятся развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь в реализации пакта о безопасности, в заключении которого Вашингтон выступает посредником между Сирией и Израилем"
– Reuters
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Дональд Трамп встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.