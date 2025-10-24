Вестник Кавказа

В Узбекистане появится производство Skoda Group

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предприятие чешской Škoda Group откроется в Узбекистане. На нем будут собирать железнодорожные составы и готовить новые кадры.

Машиностроительный холдинг Škoda Group (Чехия) намерен запустить производство в Узбекистане, передает чешское информагентство ČTK.

Предприятие холдинга в Узбекистане займется сборкой железнодорожных транспортных средств, их техобслуживанием и сервисом. Также будет проводиться обучение местных специалистов.

"Среднеазиатский регион является для нас перспективным рынком, на который мы давно ориентируемся в своей бизнес-стратегии. Переговоры на высшем уровне между представителями Узбекистана и европейскими бизнес-лидерами подтверждают, что европейские технологии и опыт могут внести значительный вклад в устойчивое развитие транспортной инфраструктуры этой страны"

– гендиректор Skoda Group Петр Новотный

О планах по созданию совместного узбекско-чешского предприятия стало известно на недавней встрече в Брюсселе предпринимателей с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

