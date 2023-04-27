В Узбекистане объявили акцию на авиабилеты в Россию

Опубликовано: 17:39, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скидочная акция на авиабилеты «Яркий четверг» стартовала в Узбекистане сегодня. Каждый месяц скидка будет распространяться на новое направление. Размер скидки составляет 20%.

Акция на авиабилеты «Яркий четверг» началась в Узбекистане сегодня.

Uzbekistan Airways до конца суток 27 апреля предлагает скидку 20% на авиабилеты по нескольким направлениям.

Сегодня путешественникам предлагаются выгодные цены на билеты из Ташкента и обратно по двум европейским направлениям - Лондон и Франкфурт-на-Майне. Также со скидкой можно сегодня приобрести билеты в города России, в акции участвуют все рейсы хаба «Восточный». Перелеты осуществляются между Наманганом и Москвой, Екатеринбургом, Пермью, Оренбургом, Сочи, Самарой, Уфой, Красноярском, Иркутском, Омском, Нижневартовском.

В сообщении уточняется, что указанная скидка делается от тарифа, она распространяется как на взрослые, так и на детские билеты. Планируется ежемесячно включать в «Яркий четверг» новые направления, определяться они будут случайным образом.