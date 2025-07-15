В Турции прошли масштабные облавы на сторонников FETO

Турецкие правоохранители после масштабной операции по выявлению сторонников террористической организации FETO, проведенной в 32 провинциях страны, задержали 62 человека, 41 из них арестован по решению суда.

В Турции прошла масштабная операция по поиску и задержанию подозреваемых в связях с террористической организацией "Параллельное государство" (FETO), сообщил сегодня министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Рейды проходили в течение двух недель в 32 провинциях страны, правоохранители за это время задержали 62 сторонников организации, 41 из них был арестован по решению суда, передает Trend.

Всем подозреваемым уже предъявили обвинения в связях с террористической организацией, финансировании преступных структур и пропаганде ее идеологии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в середине сентября в Турции задержали 10 военных, подозреваемых в связях организацией проповедника Фетхуллы Гюлена (FETO, признана террористической в стране). Один из задержанных является действующим офицером. Остальные 9 – уволенные ранее офицеры и унтер-офицеры. Следствие полагает, что все они поддерживали связь с представителями FETO через таксофонные линии.