Как события июля 2016 года изменили отношения России и Турции?

Отношения Москвы и Анкары изменились после попытки переворота в Турции в июле 2016 года. Сегодня страны активно сотрудничают в различных сферах.

В Турции сегодня отмечается День демократии и национального единства, приуроченный к событиям девятилетней давности – в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в стране произошла попытка военного переворота, завершившаяся полным разгромом мятежников.

История попытки переворота

Попытка совершить государственный переворот в Турции началась ночью 15 июля. Ее вдохновителем стал бывший религиозный идеолог Фетхуллах Гюлен. Путч был устроен бывшими военными, связанными с организацией самого Гюлена – FETO (признана в Турции террористической). За ночь участники тех событий обстреляли ряд важных объектов в Анкаре и устроили перестрелку в Стамбуле. Позже они объявили о захвате власти.

Военные также готовили арест действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в этот момент находился в отеле в Мармарисе. Мятежники, планировавшие убийство или арест турецкого лидера, не застали его в отеле, так как он успел покинуть здание за несколько минут до задержания.

Однако турецкое общество, включая армию, полицию, духовенство и простых граждан, отказалось поддерживать действия гюленистов, встав на сторону главы государства. Именно единство турецкого народа сыграло ключевую роль в неудаче путчистов. Поняв, что попытка переворота полностью провалилась, утром 16 июля участники начали сдаваться.

После событий июля 2016 года в стране началась масштабная работа по преодолению последствий попытки переворота, сопровождавшаяся массовыми увольнениями и уголовными делами. День подавления мятежа стал официальным праздником "День демократии и национального единства" и внесен в список государственных праздников.

Как Россия помогла Турции предотвратить попытку переворота?

За июльскими событиями в Турции пристально следили в России. Несмотря на кризис в отношениях после инцидента со сбитым в ноябре 2015 года турецкими ВВС российским истребителем в небе над Сирией, Москва осудила попытку переворота и выразила поддержку руководству республики.

Более того, в Кремле тогда заявили о готовности предоставить Эрдогану убежище, если последует такая просьба. И хотя турецкий лидер вряд ли бы пошел на такой шаг, заявление Дмитрия Пескова стало сигналом поддержки властей Турции.

Кроме того, есть версия, что именно реакция России предопределила исход переворота в Турции. Армия РФ предупредила Анкару о готовящемся мятеже военных. Турция в последующем на различных уровнях неоднократно благодарила Россию за поддержку.

В августе 2016 года Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным высоко оценил поддержку России и напомнил, что президент РФ был одним из первых, кто выразил солидарность. Он также сказал, что звонок из Москвы обрадовал не только его самого, но и весь турецкий народ.

Помощь России вспоминают и сегодня. На недавнем приеме в часть данной памятной даты в дипмиссии Турции в Москве посол Танжу Бильгич поблагодарил Россию за поддержку его страны во время попытки госпереворота. Дипломат отметил, что Россия была одной из первых стран, "своевременно распознавших угрозу FETO и принявших соответствующие меры".

"Она также была в первых рядах государств, незамедлительно осудивших попытку переворота 15 июля и поддержавших нашу страну. В связи с этим, я хочу еще раз выразить благодарность Российской Федерации и российским властям"

- Танжу Бильгич

Отношения России и Турции после июля 2016 года

Попытка переворота во многом предопределила судьбу российско-турецких отношений. В октябре 2016 года президент России на энергетическом конгрессе в Стамбуле поздравил Турцию с предотвращением госпереворота и добавил, что страна "уверенно держится на ногах". Разногласия Москвы и Анкары остались в прошлом, теперь стороны взяли курс на готовность начать все с чистого листа.

Сегодня Москва и Анкара активно сотрудничают в различных сферах. Пожалуй, движущей силой двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие. Россия и Турция успешно реализуют проекты "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", благодаря которым партнерство в энергетической сфере перешло в более продвинутую стадию.

Помимо этого, развитие торговых связей положительно повлияло на наращивание региональных контактов. Турецкий бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с Москвой и Санкт-Петербургом, а также Татарстаном, Дагестаном и другими субъектами РФ. В свою очередь, крупные российские компании развивают свои проекты на территории республики.

Не только партнерство в экономической сфере демонстрирует уровень взаимоотношений. Россия ежегодно помогает Турции с уничтожением крупных лесных пожаров. Но самый яркий пример – это участие в ликвидации последствий мощного землетрясения в 2023 году. Анкара же в 2024 году помогала Москве в расследовании атаки террористов на "Крокус Сити Холл" и предотвращении других терактов.

Отношения России и Турции в историческом прошлом носили непростой характер. Но период постоянных и длительных войн давно прошел и страны предпочли противостоянию добрососедское партнерство, основанное на принципах равноправия и взаимоуважения.