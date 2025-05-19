В Турции назвали важной инициативу РФ по продолжению переговоров в Стамбуле

Глава МИД Турции отметил важность российской инициативы по проведению второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле на следующей неделе. Россия и Турция ждут ответа украинской стороны.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал важной инициативу Москвы о новой встрече с украинской стороной в Стамбуле 2 июня.

Фидан заметил, что для того, чтобы договориться, России и Украине нужна переговорная площадка, и Турцию можно назвать идеальным местом для этого.

"Мы начали видеть позитивный процесс в деле урегулирования…. Как вы знаете, российская сторона заявила об этом (о переговорах в Стамбуле 2 июня) сразу после моего визита в Москву. Это важное событие на данный момент"

– Фидан

Турецкий министр добавил, что продолжается обмен заявлениями на счет новой встречи, и Россия, и Турция ожидают ответа Киева. Также Фидан сообщил, что турецкая делегация направляется сейчас на Украину, где будет обсуждаться ситуация и необходимость прекращения огня.

Отметим, что в МИД Украины пока не дали прямого ответа о том, согласны ли украинские власти на продолжение переговорного процесса в Стамбуле 2 июня.