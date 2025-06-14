В Турции назвали фейком сообщения о торговле с Израилем

Турция более года назад прекратила все торговые операции с Израилем, сообщения о том, что с начала года в Израиль было экспортировано турецких товаров почти на $400 млн - манипуляция, сообщили в Анкаре.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступила с опровержением появившейся ранее в СМИ информации о поставках турецкой продукции в Израиль в 2025 году.

Соответсвующее заявление выпустил Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

"Утверждение о том, что "за первые 5 месяцев Турция экспортировала в Израиль товаров на $393,7 миллиона долларов", распространенное в некоторых СМИ и социальных сетях, является полной ложью и дезинформацией"

– заявление

Уточняется, что подобное преднамеренное искажение является попыткой манипулировать общественным мнением и дискредитировать официальные институты Турции. С мая прошлого года страна остановила торговые операции с Израилем.

"В соответствии с решением, принятым 2 мая 2024 года, турецкое государство прекратило экспортные, импортные и транзитные торговые операции по всем без исключения группам товаров с Израилем как на таможне, так и в свободных зонах"

– заявление

На сегодняшний день не зарегистрировано "ни одной таможенной декларации на экспорт и импорт" из Турции в Израиль или в обратном направлении.