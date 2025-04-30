Турция не обменивалась данными с Израилем

Израиль не получал данные с турецкой радарной станции в Малатье. В администрации турецкого лидера отметили, что данная информация не соответствует действительности.

Турция не обменивалась с Израилем данными с базы, расположенной в Малатье. Об этом заявили в администрации президента Турции.

"Утверждение о том, что информация передается Израилю с радарной базы Кюречик, не соответствует действительности. Радарная база Кюречик была создана в соответствии с национальной безопасностью и национальными интересами Турции и направлена на защиту стран-союзников по НАТО"

- администрация турецкого лидера

В заявлении также сказано, что данные, которые были получены с радарной базы Кюречик, направляются союзникам Турции по Североатлантическому альянсу исключительно в определенных рамках в соответствии с процедурами НАТО.

В управлении отметили, что с Израилем никакого обмена информацией быть не может, поскольку еврейское государство – не союзник организации.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу Израил начал широкомасштабную операцию против Ирана. В рамках этой операции наносятся удары по военным и ядерным объектам ИРИ.