В Турции нашли остатки ветхозаветной святыни

Ветхозаветная история о Всемирном потопе и Ноевом ковчеге – все же не миф, уверены ученые из США. С помощью радиолокационной технологии им удалось обнаружить остатки Ноева ковчега на горе Агрыдаг в Турции.

Как полагают исследователи из США, исследовавшие гору Агрыдаг, самую высокую вершину Турции и Армянского нагорья на востоке Турции, с помощью радиолокационной технологии им удалось обнаружить на ней остатки Ноева ковчега, пишет Daily Express US.

На необычную аномалию указал химический след, куски дерева в земле и форма судна, проведенный анализ которой показал центральные и боковые проходы или коридоры по всей плоскости судна, которое словно вросло в землю, уверяют ученые, передает "АиФ".

"Мы не говорим, что что-то сохранилось. Все, что осталось – это химический отпечаток, куски дерева и форма в земле. …Но это именно то, что можно увидеть, если бы это была лодка, сделанная человеком, в соответствии с библейскими описаниями Ноева ковчега"

–участник исследования Эндрю Джонс

Еще одна интересная особенность находки - трава, растущая в "ковчеге", по своему химическому составу отличается от той, что растет снаружи, поскольку анализ почвы показал, что внутри ковчега повышено содержание калия.

Как пояснил ученый, на уровень калия влияет содержание органических веществ, от которого и меняется водородный показатель - мера кислотности водных растворов pH.

Если бы это была деревянная лодка, а древесина со временем сгнила, то были бы заметны изменения в pH и более высокое содержание органических веществ, таких, как уровень калия, что и наблюдается сейчас, – объяснил Джонс.

Исследование продолжается, теорию органического распада ковчега должны подтвердить еще несколько образцов почвы.