В Турции допустили проведение досрочных президентских выборов

Выборы президента Турции могут состояться раньше срока, считает глава Минтранса страны. Он допустил, что выборы могут состояться в 2027 году.

Президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако они могут пройти досрочно – в 2027 году, считает министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу, пишет газета Cumhuriyet.

"…Впереди у нас президентские выборы. Эти президентские выборы - 2027, 2028... Но, скорее всего, это будет в 2027 году, я так думаю"

– министр

Ранее в оппозиции призвали провесли выборы досрочно, в ноябре 2025 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил, что выборы пройдут в 2028 году. При этом лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель отметил, что в таком случае Эрдоган не сможет снова побороться за президентский пост.

В Анкаре допускают вероятность досрочных выборов. По словам старшего советника президента, зампреда Совета по правовой политике при президенте Мехмета Учума, выборы могут быть проведены в последнем квартале 2027 года или начале 2028 года при соответствующем решении парламента.