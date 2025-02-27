В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие

ДТП с пассажирским автобусом произошло этим утром в Турции. Погиб один человек, десять находятся в тяжелом состоянии.

Утром в пятницу в провинции Конья в Турции произошло ДТП с участием автобуса, пострадали десятки человек, известно об одном погибшем.

"Шестого июня около 05.00 водитель не справился с управлением пассажирского автобуса у деревни Эрегли на трассе Адана-Конья, автобус перевернулся. По предварительным оценкам, погиб один человек, пострадали еще 26"

– власти Коньи

Все пострадавшие в ДТП с автобусом госпитализированы. Состояние десяти пострадавших оценивается медиками как тяжелое, говорится в сообщении агентства DHA. Иностранных граждан среди пассажиров автобуса не было.

По факту аварии проводится расследование.