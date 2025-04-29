Почти 15 студентов пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Автобус со студентами угодил в ДТП на юго-востоке Турции. В результате происшествия пострадал водитель транспортного средства и 13 учащихся.
Утром 23 мая в юго-восточной части Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего студентов. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
ДТП случилось в районе Шемдинли провинции Хаккари.
По данным Yeni Safak, транспортное средство перевернулось возле Каймакамлык Чешме.
В результате аварии пострадали водитель микроавтобуса и 13 студентов, находившихся в салоне. Всех пострадавших отвезли в медучреждение Шемдинли.
Причины ДТП установить пока не удалось. По факту случившегося проводится расследование.