Вестник Кавказа

Почти 15 студентов пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Почти 15 студентов пострадали в ДТП с автобусом в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автобус со студентами угодил в ДТП на юго-востоке Турции. В результате происшествия пострадал водитель транспортного средства и 13 учащихся.

Утром 23 мая в юго-восточной части Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего студентов. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

ДТП случилось в районе Шемдинли провинции Хаккари.

По данным Yeni Safak, транспортное средство перевернулось возле Каймакамлык Чешме.

В результате аварии пострадали водитель микроавтобуса и 13 студентов, находившихся в салоне. Всех пострадавших отвезли в медучреждение Шемдинли.

Причины ДТП установить пока не удалось. По факту случившегося проводится расследование.

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