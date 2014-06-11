В Тегеране временно не работает Консульский отдел посольства России

Консульство посольства России в Тегеране на фоне эскалации боевых действий между Израилем и Ираном приняло решение на время приостановить свою работу, оставив россиянам возможность связаться с дипмиссией.

Консульский отдел посольства России в Иране на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем принял решение приостановить работу, сообщило в своем официальном Telegram-канале посольство России в Тегеране.

"В связи с текущей ситуацией консульский отдел посольства временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно"

- посольство России в Иране

Тем не менее, посольство сообщило об экстренных каналах связи, которые будут отвечать на все звонки россиян: это круглосуточная горячая линия +98 21 6670-1161/63, аккаунт дипмиссии в мессенджере WhatsApp +98 993 814 7226 и ее электронная почта rusembiran@mid.ru, говорится в сообщении.