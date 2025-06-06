Путин призвал Иран и Израиль к миру

Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, призвав стороны к миру и пообещав им в этом всяческое содействие.

Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

"В свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху"

- пресс-служба Кремля

Пезешкиан заверил Путина, что Иран никогда не стремился к ядерному оружию и готов доказать это международным организациям, а российский лидер в беседе с ним подчеркнул, что атаки Израиля по иранской территории являются явным нарушением международного права. Путин также выразил Пезешкиану соболезнования в связи со всеми жертвами среди военных, ученых и мирного населения в ходе ударов Израиля по иранским городам.

В беседе с премьер-министром Израиля Путин указал на необходимость мирного разрешения всех израильско-иранских противоречий и возвращения к переговорному процессу, акцентировав важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами.

Также российский лидер выразил обеим сторонам конфликта готовность Москвы оказать посреднические услуги в ситуации с его разрешением.

В беседе с обоими лидерами конфликтующих сторон президент РФ отметил, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права, подчеркнув, что Москва всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем и даже выдвинула конкретные инициативы для достижения взаимоприемлемых договоренностей. Россия и дальше будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.