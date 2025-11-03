В Тегеране начались отключения воды - СМИ

Из-за мощной засухи, обрушившейся на Иран, от недостатка воды начали страдать жители Тегерана – в иранской столице начались ночные периодические отключения водоснабжения жилых домов.

Иран из-за серьезной засухи, установившейся в стране, начал ограничивать подачу питьевой воды в дома жителей Тегерана, сообщают иранские СМИ.

"Это поможет предотвратить трату воды, даже если доставит некоторые неудобства"

- министр энергетики Ирана Аббас Алиабади

Минувшей ночью в мегаполисе уже начались периодические отключения воды, в первую очередь они затронули жилой сектор иранской столицы - воду отключали с полуночи примерно до пяти утра по местному времени, передает "Интерфакс".

Как пишет иранская газета Haft-e Sobh, отключения в отдельных районах Тегерана и падение давления в водопроводах других его районов вызваны серьезным снижением запасов поверхностных и подземных вод.

Иранское информационное агентство Mizan уже сообщило о введении квот на воду в Тегеране, несмотря на неоднократные опровержения официальных лиц.

Официального заявления властей столицы по этому поводу пока не было.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан во время своей поездки в Сенендедж заявил, что в случае обострения водного кризиса, начавшегося в результате длительной засухи, жителям Тегерана придется эвакуироваться в другое место. Дефицит осадков и истощение водных ресурсов чреваты тяжелыми последствиями для Исламской Республики, и в нынешних условиях необходимы жесткая экономия воды и энергии, а также переход к более рациональному управлению ресурсами.