Президент Ирана предупредил о риске эвакуации Тегерана

В случае обострения водного кризиса, начавшегося в результате длительной засухи, жителям Тегерана придется эвакуироваться в другое место. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан во время поездки в Сенендедж.
Выступая на совещании с местными властями, он подчеркнул, что дефицит осадков и истощение водных ресурсов чреваты тяжелыми последствиями для Исламской Республики.
Он отметил, что в нынешних условиях необходимы жесткая экономия воды и энергии, а также переход к более рациональному управлению ресурсами.
"Если в ближайшее время не будет дождей, со следующего месяца нам придется вводить жесткие ограничения на подачу воды в Тегеране. А если осадков так и не выпадет – запасы иссякнут, и мы будем вынуждены начать эвакуацию города"
– Масуд Пезешкиан