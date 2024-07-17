Население Ирана испытывает нехватку питьевой воды

Около половины жителей городов Ирана уже ощущают на себе нехватку питьевой воды: за 30 лет страна потеряла треть ее источников, и теперь страна стоит перед дилеммой – или опреснять морскую воду, или сокращать потребление.

В Иране сложилась крайне тревожная ситуация – население страны остро чувствует на дефицит пресной воды, написал в своем обращении управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини.

"На основании произведенных оценок 52 города в 29 провинциях страны, в частности, Тегеран, Мешхед, Исфахан, Арак, Бендер-Аббас и Йезд, испытывают проблемы с водой. Это значит, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды"

- Хашем Амини

За последние 30 лет Иран потерял свыше 30% источников пресной воды, их объем сократился на 42 млрд кубометров - со 132 до 90, при этом объем ее потребления существенно вырос, отметил управляющий компанией, пишет иранское информационное агентство Tasnim.

Власти страны предпринимают все возможные шаги для нормализации ситуации, вплоть создания инфраструктуры для транспортировки опресненной воды из Оманского залива, однако если не будут предприняты меры по сокращению ее потребления на 15-20%, стране не избежать серьезного водного кризиса, добавил Амини.