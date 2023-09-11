В Тбилиси заявили, что победа «Грузинской мечты» на выборах спасет Грузию

Опубликовано: 11:22, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каха Каладзе заявил, что победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах сохранит мир в Грузии. Выборы в парламент запланированы на осень 2024 года.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах, которые состоятся осенью 2024 году, сохранят мир и экономическое развитие Грузии.

Он выразил уверенность, что правящая партия одержит победу, а в этом ей поможет народ. По его словам, победа на выборах не допустит использования Грузии в интересах других государств, открытия второго фронта и присоединения к санкциям против России.

Каладзе подчеркнул, что партия будет проводить партийные съезды по всей стране, а параллельно приступит к подготовке к выборам. Он добавил, что «Грузинская мечта» встретит парламентские выборы подготовленной».

Санкции Грузии против России

Грузия поддержала все международные санкции против России после начала конфликта на территории Украины. Однако власти Тбилиси отказались вводить личные санкции, поскольку от них пострадает сама Грузия.

При этом обвинений в адрес грузинского руководства в том, что она якобы помогает Москве обходить западные санкции, нет.