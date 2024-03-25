Вестник Кавказа

Тбилисское метро реконструируют за 55 млн евро

Тбилисское метро реконструируют за 55 млн евро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Тбилиси намерены отремонтировать 12 станций столичного метрополитена. На реконструкцию тбилисского метро Европейский банк реконструкции и развития выделит 55 млн евро.

Тбилисское метро ждет масштабная реконструкция. Планируется отремонтировать 12 из 23 имеющихся станций.

Деньги на этот проект будут выделены Европейским банком реконструкции и развития.

По словам мэра города Кахи Каладзе, ремонт столичного метрополитена обойдется в 55 млн евро.

"Мы не раз говорили, что реконструкция и ремонт 12 станций метро запланированы при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Всего на реализацию этого проекта будет выделено около 55 миллионов евро. Полностью будет обновлен интерьер 12 станций метрополитена"

– Каха Каладзе

Большая часть средств будет выделена Европейским банком, еще 5 млн евро в качестве гранта поступит от Зеленого климатического фонда.

В планах у властей, замена эскалаторов и их устройств, обновление систем пожаротушения и вентиляции.

Кроме этого, станции планируют адаптировать для людей с ограниченными возможностями.

"После того, как компания-победитель разработает проект концептуального дизайна и подготовит тендерную документацию, будет объявлен еще один тендер на детальное проектирование и строительно-ремонтные работы. Мы ожидаем объявления этого тендера до конца года"

– Каха Каладзе

Сейчас власти находятся в поисках компании, которая возьмется за реализацию проекта по дизайну метрополитена. На данном этапе желание участвовать в конкурсе изъявили 11 зарубежных компаний.

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