Тбилисское метро реконструируют за 55 млн евро

Тбилисское метро ждет масштабная реконструкция. Планируется отремонтировать 12 из 23 имеющихся станций.
Деньги на этот проект будут выделены Европейским банком реконструкции и развития.
По словам мэра города Кахи Каладзе, ремонт столичного метрополитена обойдется в 55 млн евро.
"Мы не раз говорили, что реконструкция и ремонт 12 станций метро запланированы при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Всего на реализацию этого проекта будет выделено около 55 миллионов евро. Полностью будет обновлен интерьер 12 станций метрополитена"
– Каха Каладзе
Большая часть средств будет выделена Европейским банком, еще 5 млн евро в качестве гранта поступит от Зеленого климатического фонда.
В планах у властей, замена эскалаторов и их устройств, обновление систем пожаротушения и вентиляции.
Кроме этого, станции планируют адаптировать для людей с ограниченными возможностями.
"После того, как компания-победитель разработает проект концептуального дизайна и подготовит тендерную документацию, будет объявлен еще один тендер на детальное проектирование и строительно-ремонтные работы. Мы ожидаем объявления этого тендера до конца года"
– Каха Каладзе
Сейчас власти находятся в поисках компании, которая возьмется за реализацию проекта по дизайну метрополитена. На данном этапе желание участвовать в конкурсе изъявили 11 зарубежных компаний.