Тбилиси останется без пешеходного моста у Дома юстиции

Власти Тбилиси приняли решение снести пешеходный мостик, расположенный у Дома юстиции в Тбилиси. Он настолько изветшал, что реконструировать его не представляется возможным.

Мост для пешеходов у Дома юстиции в Тбилиси демонтируют, о таком решении мэрии сообщил глава грузинской столицы Каха Каладзе.

По его словам, была проведена специальная экспертиза. Оказалось, что строение пришло в полную негодность, что восстановить его едва ли возможно. Кроме того, это выльется в нецелесообразно большую сумму.

Мэр также обратил внимание на то, что мостом не могут пользоваться люди с ОВЗ – это просто не закладывалось в проект.

"В заключении четко указано, что эксплуатация моста в таком виде недопустима и требует фундаментальной реабилитации-реконструкции, что фактически означает полный демонтаж моста и строительство нового моста"

– Каладзе

Градоначальник добавил, что функцию моста теперь выполняют пешеходные переходы и светофоры.

Напомним, знаменитое здание Дома юстиции в Грузии – его отличают 11 изящных лепестков – было открыто в 2011 году.