В Тбилиси назвали антиевропейской политику Брюсселя

Евросоюз обвиняет руководство Грузии в антиевропейской политике, тогда как страна просто защищает свою самобытность. ЕС вмешивается во внутренние дела страны, заявили в грузинском парламенте.

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский прокомментировал решение Еврокомиссии не включать Грузию в список стран, приглашенных на форум по расширению Европейского Союза.

По его словам, не Тбилиси, а Брюссель проводит антиевропейскую политику.

"Как можно считать антиевропейским защиту национальной самобытности, прозрачность? Это вмешательство во внутренние дела страны"

– Вольский

Напомним, в начале ноября стало известно, что Грузию не пригласили на форум по расширению ЕС, причиной стало "отступление от европейского пути". В ЕК отметили, что в последние месяцы в Грузии наблюдается откат по линии реформ, "дела с демократией обстоят плохо".