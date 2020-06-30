В Сухуме открылась обновленная Национальная картинная галерея

В столицу Абхазии вернулась обновленная Национальная картинная галерея – открыли ее президент страны Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Сегодня в столице Абхазии Сухуме официально открылась обновленная Национальная картинная галерея страны - красную ленту на церемонии открытия перерезали президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Ремонт здания крупнейшей в республике экспозиции картин абхазских художников на улице Пушкина начался сразу после пожара в здании Союза художников, в котором хранился фонд галереи, тогда в огне погибли почти все ее 4 тыс картин, передает Sputnik Абхазия.

Неоценимую помощь в восстановлении работ кисти известных абхазских мастеров оказали российские реставраторы.

Напомним, мы писали о том, что в ночь на 21 января 2024 года почти полностью сгорела главная картинная галерея Абхазии: уцелели около 200 полотен. Пожар вспыхнул ночью и начался с крыши, к утру его удалось локализовать и не допустить распространения. На втором этаже выставочного зала размещались полотна Национальной картинной галереи, она насчитывала свыше 4 тыс картин именитых абхазских живописцев.