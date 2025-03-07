В Судане сбит первый турецкий Bayraktar - СМИ

В ходе гражданской войны в Судане вооруженные формирования Сил быстрого реагирования впервые сбили тяжелый турецкий БПЛА Bayraktar Akinci правительственных войск страны.

Правительственные войска в Судане в ходе противостояния с Силами быстрого реагирования (RSF) впервые потеряли тяжелый турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci, сообщает Naked Science.

Событие уникально тем, что это произошло впервые – до сих пор БПЛА оставались недосягаемыми для RSF. Произошло оно в районе города Эль-Фашир в штате Северный Дарфур, ответственность на себя взяли бойцы Сил быстрого реагирования.

Akinci - тяжелый разведывательно-ударный беспилотник, способный не только осуществлять ведение разведки и корректировки огня артиллерии, но и нести разнообразное вооружение, включая управляемые ракеты.

Напомним, мы ранее писали, что Турция и Саудовская Аравия заключили соглашение о производстве в королевстве ударных беспилотников Bayraktar Akinci. Соглашение стало продолжением договоренностей на покупку ударных БПЛА в Турции, заключенных в июле, когда королевство посетил в рамках ближневосточного турне Реджеп Тайип Эрдоган. Стоимость контрактов составляет минимум $5 млрд.