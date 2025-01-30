Новейший турецкий БПЛА прошел летные испытания

Прототип БПЛА Bayraktar KIZILELMA накануне успешно отработал все полученные в полетном задании элементы и прошел тестирование аэродинамической системы и летные испытания.

Новейший турецкий беспилотный боевой летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar KIZILELMA, разработанный турецкой компанией Baykar, успешно прошел идентификационное тестирование аэродинамической системы, входящее в программу летных испытаний, сообщили сегодня в компании.

PT3, производственный прототип БПЛА с хвостовым номером TC-OZB3, вылетел из Учебно-испытательного центра AKINCI в районе Чорлу провинции Текирдаг на северо-западе Турции, и успешно отработал всю летную программу, запланированную компанией-производителем, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Ранее в PT3 были внесены значительные изменения: его характеристики были улучшены с учетом опыта первых прототипов, также значительные изменения претерпела авиаоника боевой машины.

Получил БПЛА и новый, альтернативный форсажный двигатель, благодаря чему его скорость приблизилась к скорости звука и улучшилась маневренность на высоких скоростях. Конструкторы усовершенствовали и его радара с AESA: теперь аппарат сможет выполнять самые сложные задачи, рассказали в компании.