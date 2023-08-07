Турецкие Bayraktar будут производиться в Саудовской Аравии

Опубликовано: 10:52, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Турция и Саудовская Аравия заключили соглашение о производстве в королевстве ударных беспилотников Bayraktar Akinci. Соглашение стало продолжением договоренностей, достигнутых в июле во время визита Эрдогана в КСА.

Саудовская Аравия запустит производство БПЛА "Байрактар", разработанных в Турции.

"Мы рады сообщить о подписании договора о стратегической локализации с компанией BaykarTech из Турции, чтобы начать производить в Саудовской Аравии беспилотные летательные аппараты Bayraktar Akinci и входящие в их состав системы. Это соглашение увеличит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и наши местные возможности"

– SAMI, госкомпания КСА в сфере военной промышленности

Договор стал продолжением контрактов на покупку ударных БПЛА в Турции, заключенных в июле, когда королевство посетил в рамках ближневосточного турне Реджеп Тайип Эрдоган. Стоимость контрактов составляет минимум $5 млрд.

В августе турецкий президент планирует второе турне, чтобы охватить оставшиеся государства Персидского залива.