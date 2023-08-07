РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турецкие Bayraktar будут производиться в Саудовской Аравии

dron Akinci
© Фото: baykartech
Турция и Саудовская Аравия заключили соглашение о производстве в королевстве ударных беспилотников Bayraktar Akinci. Соглашение стало продолжением договоренностей, достигнутых в июле во время визита Эрдогана в КСА.

Саудовская Аравия запустит производство БПЛА "Байрактар", разработанных в Турции.

"Мы рады сообщить о подписании договора о стратегической локализации с компанией BaykarTech из Турции, чтобы начать производить в Саудовской Аравии беспилотные летательные аппараты Bayraktar Akinci и входящие в их состав системы. Это соглашение увеличит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и наши местные возможности"

– SAMI, госкомпания КСА в сфере военной промышленности

Договор стал продолжением контрактов на покупку ударных БПЛА в Турции, заключенных в июле, когда королевство посетил в рамках ближневосточного турне Реджеп Тайип Эрдоган. Стоимость контрактов составляет минимум $5 млрд.

В августе турецкий президент планирует второе турне, чтобы охватить оставшиеся государства Персидского залива.

Эрдоган совершит новое турне по Персидскому заливу

Эрдоган совершит новое турне по Персидскому заливу

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version