Эрдоган совершит новое турне по Персидскому заливу

Второе ближневосточное турне намерен совершить в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"В августе планируется второе турне президента по странам Персидского залива, включающее посещение Бахрейна, Омана и Кувейта, а также визит в Ирак"
– телеканал CNN Türk
В середине июля Эрдоган уже совершил трехдневную поездку в страны Персидского залива, что принесло Турции ряд крупных инвестиционных соглашений. Отметим, что первое турне турецкого президента включало Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Высокие ожидания от поездки оправдались, в турецкую экономику получилось привлечь серьезные средства, подписаны крупные экспортные контракты, в том числе в сфере обороны и энергетики. Теперь лидер Турции намерен расширить географию сотрудничества и посетить другие государства региона - Бахрейн, Оман, Кувейт и Ирак.