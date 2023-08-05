Эрдоган совершит новое турне по Персидскому заливу

Опубликовано: 11:20, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

В этом месяце Эрдоган отправится во второе за лето турне по странам Персидского залива. Прошлая его поездка принесла Турции контрактов и соглашений почти на $51 млрд. Впереди визиты в другие государства региона.

Второе ближневосточное турне намерен совершить в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В августе планируется второе турне президента по странам Персидского залива, включающее посещение Бахрейна, Омана и Кувейта, а также визит в Ирак"

– телеканал CNN Türk

В середине июля Эрдоган уже совершил трехдневную поездку в страны Персидского залива, что принесло Турции ряд крупных инвестиционных соглашений. Отметим, что первое турне турецкого президента включало Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Высокие ожидания от поездки оправдались, в турецкую экономику получилось привлечь серьезные средства, подписаны крупные экспортные контракты, в том числе в сфере обороны и энергетики. Теперь лидер Турции намерен расширить географию сотрудничества и посетить другие государства региона - Бахрейн, Оман, Кувейт и Ирак.